Не только медведи: Какие три сюрприза ждут незадачливых грибников в августе

Конец лета — горячая пора не только для грибников, но и для лесных обитателей. Опасностей в чаще прибавилось сразу по трём фронтам: у лосей брачный период, медведи нагуливают жир на ягодниках, а в воздухе роятся полчища лосиных кровососок, предупредил РИАМО биолог и телеведущий Павел Глазков.

Наибольшую досаду любителям тихой охоты, по его словам, сейчас доставят именно лосиные мухи.

«Массово вылетели лосиные мухи, они же лосиные кровососки. Они сейчас точно омрачат жизнь любителям леса: везде залезают, и их огромное количество. Сейчас как раз время их массового выплода, поэтому москитную сетку берите с собой обязательно», — предупредил Глазков.

Спасаться от них репеллентами бесполезно — стандартные средства от клещей и комаров против этих двукрылых бессильны.

Не менее внимательными стоит быть и при сборе ягод — на черничниках и брусничниках сейчас активно кормятся медведи, запасая жир к зиме. Глазков советует обозначать своё присутствие: разговаривать, петь или шуметь, чтобы зверь услышал человека заранее. В таком случае зверь предпочтёт уйти поглубже в лес, избежав встречи с неизвестным.

«Медведь не будет на вас нападать, он сам уйдёт. Главное, чтобы не получилось так, что вы бесшумно к нему подошли, он вас испугался и набросился, защищая себя», — подчеркнул специалист.

Отдельная тема — лосиный гон, который стартовал примерно с 15–20 августа и может продлиться вплоть до середины октября в зависимости от погоды. Глазков пояснил, что животные активны преимущественно в сумеречное время — с вечера и до утра, а днём они отдыхают после ночных «свиданий» и драк. Услышать лося можно по характерным брачным «стонам» . Встреча с рогатым гигантом в этот период особенно опасна — самцы агрессивны и непредсказуемы, поэтому ранним утром и в сумерках в лесу нужно быть вдвойне осторожными.