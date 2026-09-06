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Опубликовано 6 сентября, 13:12

«Лучше не ходить в лес»: В Бурятии вовсю орудуют медведи

В Бурятии зафиксировали аномальное количество выходов медведей к людям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

В Бурятии в этом году зафиксировали аномально большое количество выходов медведей к населённым пунктам. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, в населённых пунктах и на прилегающих территориях ситуацию контролируют полиция, Росгвардия и охотники Бурприроднадзора. Власти призвали жителей и туристов по возможности отказаться от походов в лес.

С начала года зарегистрировано уже 74 случая выхода медведей к людям. Для сравнения, за весь 2025 год таких эпизодов было 47. Опасность для населения представляла 61 особь — их добыли в рамках регулирования численности.

Для защиты жителей в республике работают 24 бригады охотников-медвежатников. Они дежурят в 12 районах, где хищники появляются чаще всего. Особенно много таких случаев отмечается в Иволгинском, Прибайкальском, Кабанском и Баргузинском районах.

Цыденов рекомендовал не ходить в лес поодиночке, создавать больше шума и не допускать неожиданной встречи со зверем. Если медведь замечен издалека, глава региона призвал не приближаться к нему и не провоцировать.

Леса, реки, свалки: Охотовед назвал самые опасные места для встреч с медведем
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Ранее Life.ru рассказывал, как 72-летний житель Бурятии спасся от медведя во дворе собственного дома. Когда хищник бросился к нему, пенсионер начал громко кричать и сумел отпугнуть зверя. Мужчина не пострадал.

Больше новостей о диких животных — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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