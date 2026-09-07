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Опубликовано 7 сентября, 09:21

Медведь пробрался на территорию детского сада в Приангарье и попал на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marcus Haywood

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marcus Haywood

Медведь ночью забрёл на территорию детского сада в Ангарске. Позже животное обнаружил и застрелил охотинспектор. Об этом пишет телеграм-канал Babr Mash.

Медведь пробрался на территорию детского сада в Приангарье. Видео © Telegram / Babr Mash

Хищника заметили возле дошкольного учреждения в 219-м квартале. В момент происшествия людей рядом с ним не было. После появления у детсада зверь покинул территорию и направился в сторону лесного массива неподалёку от СНТ «Расцвет».

Поиски продолжились ночью. Примерно в 1:20 медведя удалось обнаружить охотинспектору. Специалист застрелил животное. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

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Полина Никифорова
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