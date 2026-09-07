Медведь пробрался на территорию детского сада в Приангарье и попал на видео

Медведь ночью забрёл на территорию детского сада в Ангарске. Позже животное обнаружил и застрелил охотинспектор. Об этом пишет телеграм-канал Babr Mash.

Медведь пробрался на территорию детского сада в Приангарье. Видео © Telegram / Babr Mash

Хищника заметили возле дошкольного учреждения в 219-м квартале. В момент происшествия людей рядом с ним не было. После появления у детсада зверь покинул территорию и направился в сторону лесного массива неподалёку от СНТ «Расцвет».

Поиски продолжились ночью. Примерно в 1:20 медведя удалось обнаружить охотинспектору. Специалист застрелил животное. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Несколькими днями ранее в Братске Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к жилым кварталам и дачным массивам. За сутки в городе и его окрестностях застрелили двух хищников