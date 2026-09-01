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Опубликовано 1 сентября, 09:39

Из-за медведей пришлось отменить школьные линейки в округе Иркутской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

Запланированные школьные торжества в Слюдянском районе Иркутской области больше не будут проводить на улице — учащихся соберут в помещениях. Поводом стали всё более частые появления медведей в населённых пунктах, написал в Telegram глава муниципалитета Алексей Шульц.

Так, например, линейка для школы № 1 проходит в спортивном зале школы № 49. При этом новый порядок распространяется не только на линейки, но и на остальные массовые события для детей под открытым небом.

Помимо этого, на ночное время в районе установили комендантский час. Ограничение действует ежедневно с 21:00 до 7:00.

Медведица с медвежатами загнала парня на забор в Иркутской области
Медведица с медвежатами загнала парня на забор в Иркутской области

Ранее в Прибайкальском национальном парке закрыли шесть туристических маршрутов из-за медведей. Ограничения ввели с 28 августа на участках Кругобайкальской железной дороги и Олхинского плато, а инспекторы перешли на круглосуточный режим работы.

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Николь Вербер
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