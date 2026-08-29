Косолапые днём и ночью: В Прибайкалье закрыли маршруты из-за нашествия медведей

В Прибайкальском национальном парке закрыли несколько туристических маршрутов из-за медведей. Об этом сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

По словам сотрудников, медведи по ночам ходят рядом с Кругобайкальской железной дорогой, подходят к базам отдыха и даже появляются на берегу днём. С 28 августа и до улучшения ситуации приостановлен доступ к маршрутам на участках КБЖД и по Олхинскому плато. Однако сама железная дорога продолжает работать по расписанию.

Инспекторы парка уже перешли на круглосуточный режим работы из-за частых выходов медведей к населённым пунктам.

Ранее Life.ru рассказывал, как медведь выбежал на улицы Магадана и попал сразу на несколько камер, кадры разошлись по социальным сетям. На одном из роликов зверь стремительно бежит следом за человеком, однако неизвестно, преследовал ли он прохожего или искал дорогу из города.