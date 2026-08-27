В Японии уничтожили более 14 тысяч медведей после серии нападений на людей

Более 14 тысяч медведей уничтожили в Японии после резкого роста числа нападений на людей. В 2025 году жертвами хищников стали 13 человек, пишет The Guardian.

Всего за прошлый год медведи атаковали более 230 человек. Большинство подобных случаев зафиксировали в северных префектурах Акита и Иватэ. Одной из причин называют нехватку лесных ресурсов и сокращение населения в сельской местности, из-за чего звери всё чаще заходят в деревни в поисках еды.

С июня по август медведи также приближаются к Каруидзаве. Там они питаются шелковицей, муравьями и цветами сакуры, однако такая пища низкокалорийна, поэтому животные ищут дополнительные источники пропитания и появляются рядом с жилыми районами в разгар туристического сезона.

Проблема стала настолько заметной, что власти начали предупреждать туристов о возможных встречах с хищниками. Страховые компании предложили «медвежью страховку», фермеры стали использовать аниматронных волков, а на фонарных столбах появились предупреждающие плакаты. Одна из японских компаний также рекламировала специальное убежище от медведей.

Одновременно власти усилили сокращение популяции животных. С апреля 2025 года по январь 2026-го в стране уничтожили свыше 14 тысяч медведей. Из них около 12 тысяч — гималайские, ещё примерно две тысячи — бурые. На фоне масштабного отстрела в обществе появились опасения, что такие меры могут привести к сокращению численности редких видов.

Ранее сообщалось, что в японском городе Уцуномия временно закрыли почти все муниципальные школы. Такое решение приняли после появления в городской черте чёрного азиатского медведя. Прежде этих животных на данной территории не встречали. Городские власти попросили жителей не приближаться к животному, держать окна и двери закрытыми, а при встрече немедленно укрываться в ближайшем здании.