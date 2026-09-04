Ещё один российский город ввёл особый режим из-за нашествия медведей-людоедов

В Братске Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к жилым районам и дачным массивам. За последние сутки в городе и его окрестностях были убиты два хищника.

Мэр Братска Александр Дубровин сообщил, что все обращения жителей о появлении животных фиксируют экстренные службы. По его словам, медведи стали чаще появляться в непосредственной близости от домов.

«Ситуация обусловлена выходом медведей на окраины города и в дачные кооперативы. Для меня как для мэра спокойствие и безопасность горожан — приоритет», — заявил глава города.

Жителей Братска попросили временно отказаться от походов в лес, не оставлять мусор и пищевые отходы возле домов и при встрече с медведем сразу обращаться в экстренные службы. В соседней Слюдянке из-за угрозы нападений также усилили меры безопасности. Там ввели ограничения на передвижение в ночное время с 21:00 до 07:00, а также отменили массовые мероприятия на открытом воздухе.

Региональные власти привлекли охотников для регулирования численности медведей. Всего планируется отстрелить 160 животных, около половины из них уже ликвидированы.