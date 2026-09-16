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Регион
Опубликовано 15 сентября, 21:48

Выросли на свалках: Минприроды назвало причину увеличения популяции медведей в 2,3 раза

Минприроды: В России за 36 лет в 2,3 раза выросла численность медведей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Численность медведей в России за последние 36 лет выросла более чем в два раза. Сейчас в стране насчитывается около 307 тысяч особей. Одна из причин такого роста кроется в доступности пищевых отходов, рассказали в Минприроды РФ.

Как сообщили в ведомстве, увеличение популяции бурого медведя связано в том числе с расширением хозяйственной и туристической деятельности человека. Из-за этого животные получают больше возможностей находить лёгкую пищу рядом с населёнными пунктами.

«Рост численности бурого медведя в 2,3 раза, до 307 тыс. особей, произошёл за достаточно большой период — 36 лет, с 1990 года. Он обусловлен, в том числе расширением хозяйственной и туристической деятельности человека (доступность пищевых отходов)», — рассказали в Минприроды ТАСС.

Особую тревогу у специалистов вызывают медведи, которые привыкли питаться на свалках. По словам представителей ведомства, такие животные могут передавать эту привычку потомству.

«Медведица водит своих медвежат питаться к людям, так формируются вкусовые предпочтения, и животное уже не ест другую пищу», — подчеркнули в Минприроды.

На фоне роста численности хищников в регионах России всё чаще фиксируют их выходы к людям. В 2026 году появление медведей рядом с населёнными пунктами отмечали в 41 регионе страны.

Медведь мог напасть на пропавшую в горах Бурятии туристку из Иркутска
Медведь мог напасть на пропавшую в горах Бурятии туристку из Иркутска

Ранее медведь напал на 70-летнего мужчину возле села Кульск в Бурятии, пенсионеру удалось спастись, забравшись на дерево. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу. Сейчас врачи оценивают состояние пенсионера как средней степени тяжести. На место происшествия направили специалистов Бурприроднадзора.

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Юния Ларсон
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