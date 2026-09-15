Медведь мог напасть на пропавшую в горах Бурятии туристку из Иркутска

Поисковики допускают, что 58-летняя туристка по имени Жанна, пропавшая в горах Бурятии, могла столкнуться с медведем: неподалёку от места её исчезновения обнаружили следы хищника. Об этом сообщает Baza.

Женщина потерялась во время группового похода по хребту Большой Саян. Она отказалась продолжать подъём к вершине и вместе с несколькими участниками повернула назад. На обратном пути Жанна отстала от остальных, после чего связь с ней прервалась.

Ситуацию осложнило отсутствие снаряжения: свой рюкзак путешественница ранее передала другому члену группы. Вместе с ним остались тёплая одежда, еда и другие необходимые в горах вещи. Активные поиски развернулись ещё в конце августа.

За это время спасатели, силовики, добровольцы и местные жители обследовали сотни квадратных километров лесной и горной местности. Теперь к работе подключили вертолёт МЧС. Полученные с воздуха записи анализирует нейросеть, которая ищет совпадения с одеждой Жанны.

После исчезновения женщины Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело об убийстве. Розыск при этом продолжается.

Напомним, в Окинском районе Бурятии не прекращают поиски 58-летней туристки из Иркутска. Женщина пропала 29 августа в районе горы Буту-Гол. Спасатели уже обследовали 336 квадратных километров территории. Однако обнаружить пропавшую пока не удалось. Работы ведутся не только в лесу и горах. Группы проверяют участки вдоль реки Жохой, местность «Балаган» и маршрут, ведущий к Буту-Голу. На сложных участках задействованы болотоходы, квадроцикл, лодка и беспилотники. Там, где техника не проходит, поисковики используют лошадей.