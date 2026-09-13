В Бурятии за сутки отстрелили 10 медведей после обращений жителей

В Бурятии за одни сутки отстрелили 10 медведей после многочисленных выходов хищников к населённым пунктам. За это время в Бурприроднадзор поступило 48 обращений от жителей.

«За прошедшие сутки в Бурприроднадзор поступило 48 обращений по поводу выходов медведей в населённые пункты. Госохотинспекторами совместно с бригадами охотников осуществлен 51 выезд. Бригады работали в пригороде Улан-Удэ и районах республики», — говорится в сообщении ведомства.

По итогам мероприятий численность медведей сократили ещё на десять особей. Всего за период регулирования в Бурятии добыли уже 135 медведей.

Жителей и гостей республики попросили не ходить в лес без крайней необходимости. Тем, кто находится рядом с лесными территориями, рекомендовали особенно внимательно соблюдать меры безопасности.

Ранее в Туве полиция усилила меры безопасности из-за участившихся случаев появления медведей рядом с жилыми домами. Ситуацию взял под личный контроль министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Завьялов. По его распоряжению сотрудники ведомства организовали постоянное патрулирование территорий в местах вероятного выхода хищников.