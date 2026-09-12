Полиция Тувы усилила меры безопасности из-за медведей у жилых домов

Полиция Тувы усилила меры безопасности из-за участившихся сообщений о появлении медведей возле жилых домов. Об этом сообщили в региональном МВД.

«В последнее время участились сообщения о появлении медведей вблизи жилого сектора на территории республики. Ситуация взята под контроль министром внутренних дел по Республике Тыва генерал-майором полиции Юрием Завьяловым», — говорится в сообщении.

По распоряжению главы ведомства сотрудники полиции усилили меры безопасности. В местах возможного появления хищников организовали постоянное патрулирование территорий.

Кроме того, МВД наладило взаимодействие с Госкомитетом Республики Тыва по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов. Это позволит оперативно реагировать на новые сообщения о появлении медведей. Жителей призвали не приближаться к хищникам и не пытаться самостоятельно их прогнать.

Ранее Life.ru рассказывал об агрессивном медведе, который забрёл в тувинское село Баян-Кол. Зверь отказывался покидать населённый пункт и представлял угрозу для жителей, поэтому охотничьим инспекторам пришлось его застрелить. В Госкомохотнадзоре тогда связывали выходы медведей к людям с поиском пищи.