В Красноярском крае охотникам заплатят по 36,5 тысячи рублей за добычу медведя
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Красноярском крае установили вознаграждение за добычу медведей. За одну особь охотникам будут платить 36,5 тысячи рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Право на вознаграждение имеют охотники, получившие в установленном порядке разрешения в отведённых угодьях», — говорится в сообщении властей.
При этом самостоятельно отстреливать медведей в населённых пунктах нельзя. Такие действия остаются исключительным правом правоохранительных органов.
Меру вводят на фоне резкого роста числа выходов хищников к людям. Только за одни сутки 9 сентября в регионе добыли 39 медведей, представлявших угрозу населению. Власти призывают жителей сообщать о встречах с животными по номерам 112 и 102.
Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. Позже повышенную готовность из-за активности хищников ввели в муниципалитетах сразу шести регионов Сибири. Самая напряжённая ситуация, по данным на 10 сентября, сохранялась именно в Красноярском крае.
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