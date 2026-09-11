В Красноярском крае охотникам заплатят по 36,5 тысячи рублей за добычу медведя

В Красноярском крае установили вознаграждение за добычу медведей. За одну особь охотникам будут платить 36,5 тысячи рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Право на вознаграждение имеют охотники, получившие в установленном порядке разрешения в отведённых угодьях», — говорится в сообщении властей.

При этом самостоятельно отстреливать медведей в населённых пунктах нельзя. Такие действия остаются исключительным правом правоохранительных органов.

Меру вводят на фоне резкого роста числа выходов хищников к людям. Только за одни сутки 9 сентября в регионе добыли 39 медведей, представлявших угрозу населению. Власти призывают жителей сообщать о встречах с животными по номерам 112 и 102.

Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. Позже повышенную готовность из-за активности хищников ввели в муниципалитетах сразу шести регионов Сибири. Самая напряжённая ситуация, по данным на 10 сентября, сохранялась именно в Красноярском крае.