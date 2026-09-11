В Бурятии мужчина случайно ранил сына, спасая его от медведя
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В Бурятии мужчина случайно ранил собственного сына, пытаясь защитить его от напавшего медведя. Инцидент произошёл неподалёку от села Инзагатуй, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, 28-летний молодой человек загонял скот из леса, когда на него напал хищник. Парень попытался убежать и позвал на помощь отца. Мужчина открыл огонь по медведю, но одна из пуль попала в сына. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением ноги. Медведь скрылся — застрелить его не удалось.
Ранее тринадцатилетняя жительница села Яйлю в Республике Алтай перестала ходить и частично потеряла речь после встречи с медведем возле дома. Зверя удалось отогнать, но девочка сильно испугалась, её госпитализировали с психологическим шоком, сейчас она находится дома. Односельчане жалуются, что медведи регулярно заходят во дворы, повреждают заборы, машины и деревья.
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