Бежать бесполезно! Почему медведи-людоеды массово выходят на охоту

Рост числа нападений медведей на людей в России связан с неурожаем ягод и кедровых орехов в сибирской тайге, заявил организатор экотуров Павел Ситников. По его словам, бурый медведь — животное всеядное, но преимущественно растительноядное.

Основу его рациона в дикой природе составляют орехи, ягоды и рыба. Когда кормовая база истощается, хищник вынужден искать пропитание ближе к людям и может проявлять агрессию. Обычно медведь нападает только на одинокого человека. При встрече со зверем категорически нельзя убегать, это провоцирует его на преследование.

«Если реально медведя увидите, никогда не вздумайте бежать. Доставайте свои телефоны, у кого есть, как у меня, фотоаппарат хороший, фотографируйте его. Главное — не бежать», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее Life.ru выяснил, что делать, если встретил медведя в лесу, городе или на даче. Россиянам рассказали, почему косолапые выходят к людям осенью, когда впадают в спячку и как вести себя при нападении.