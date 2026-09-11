Онемела и не может ходить: Школьницу частично парализовало после встречи с медведем на Алтае

Тринадцатилетняя жительница села Яйлю в Республике Алтай перестала ходить после встречи с медведем возле дома. У девочки также частично пропала речь, рассказала её мать телеграм-каналу SHOT.

Школьница вышла из дома в выходной день и увидела хищника рядом со двором. Зверя удалось отогнать, однако подросток сильно испугалась, после чего взрослые вызвали врачей. Девочку госпитализировали в центральную районную больницу. Медики диагностировали у неё психологический шок. Сейчас школьница находится дома.

Жители Яйлю рассказывают, что медведи регулярно заходят во дворы, повреждают заборы, ворота, деревья и автомобили. По словам сельчан, один из хищников уже несколько раз приближался к семейной паре, однако супругам удалось укрыться.

Яйлю находится на территории Алтайского биосферного заповедника. С 21 августа посещать село запрещено всем, кто в нём не проживает: ограничения ввели из-за участившихся выходов медведей к людям. В населённом пункте также действует комендантский час. С 20:00 до 07:00 жителям запрещено посещать сады, лесные участки и берег Телецкого озера.

Ранее медведь напал на 40-летнего мужчину в посёлке Южно-Енисейский Красноярского края. От полученных травм местный житель скончался на месте.