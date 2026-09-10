В шести регионах Сибири ввели режим готовности из-за медведей

Режим повышенной готовности из-за высокой активности медведей действует в муниципалитетах шести регионов Сибирского федерального округа. Такие данные приводит ТАСС.

Самая сложная ситуация складывается в Красноярском крае. В среду сообщалось о ликвидации 40 агрессивных медведей за сутки. Режим повышенной готовности действует в Красноярске, Енисейском и Дзержинско-Тасеевском муниципальных округах.

В Республике Алтай особый режим ввели в Онгудайском и Турочакском районах после гибели туристки, которую медведь утащил в лес в августе. В регионе ликвидировали 55 хищников и выдали 157 лицензий на их добычу. В соседнем Алтайском крае режим повышенной готовности действует в Чарышском районе.

В Иркутской области ограничения ввели в Братске из-за выходов медведей на окраины города и в дачные кооперативы. Ранее в Тайшетском округе хищник покалечил двух мужчин. В Хакасии режим действует в Абазе, где проживает около 12 тысяч человек.

В Кемеровской области медведей замечают в Калтанском, Осинниковском, Прокопьевском, Таштагольском и Междуреченском округах. Ранее в регионе зверь напал на 68-летнюю женщину, которую госпитализировали с травмами рук.

В Турочакском районе Алтая сохраняется комендантский час — с 20:00 до 09:00. Школы перевели на изменённый график: первый урок начинается в 09:45, занятия длятся 40 минут при обучении в одну смену и 30 минут — в две. Вторая смена стартует в 14:00.

Ограничения ввели и на особо охраняемых природных территориях. Алтайский биосферный заповедник закрыл все туристические маршруты до конца сезона. Ранее администрация ограничила доступ к маршрутам к водопаду Корбу и водоскату Учар, демонтировав на опасных участках переправы и страховочные тросы.

Национальный парк «Красноярские Столбы» запретил посещение в тёмное время суток после сообщений о медведях в городской черте и охранной зоне. Жителей и туристов также призвали не ходить в отдалённые части острова Татышев, где заметили хищника.

После смертельного нападения на туристку на Алтае ликвидировали 55 медведей. В регионе выдали 157 лицензий на добычу хищника. В Онгудайском и Турочакском районах власти ввели режим повышенной готовности и призвали отказаться от посещения лесов.