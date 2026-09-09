На Алтае ликвидировали 55 медведей после смертельного нападения на туристку

В Республике Алтай ликвидировали 55 медведей на фоне участившихся выходов хищников к людям и смертельного нападения на туристку. Об этом правительство региона сообщило на официальном сайте.

Трагедия произошла 19 августа на турбазе в селе Артыбаш. Зверь напал на палатку, утащил 29-летнюю женщину в лес и убил её.

После этого в регионе увеличили число разрешений на охоту. Минприроды выдало 157 лицензий на добычу медведей. Всего популяция в республике превышает 4,6 тысячи особей.

В Онгудайском и Турочакском районах ввели режим повышенной готовности. В последнем также действует комендантский час с 20:00 до 10:00.

Власти призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность и отказаться от посещения лесов.

Ранее в красноярском фанпарке «Бобровый лог» медведь вышел к трассе родельбана, по которой ехали двое посетителей. Встреча попала на видео: испуганная девушка просила спутника ускориться, а тот попытался прогнать зверя. Администрация призвала гостей соблюдать осторожность и не оставлять пищевые отходы, привлекающие диких животных.