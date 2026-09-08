«Стоит и смотрит на нас!» Медведь до полусмерти перепугал гостей красноярского фанпарка

Медведь вышел прямо к трассе родельбана в красноярском фанпарке, когда по ней ехали двое посетителей. Неожиданная встреча попала на видео, которое передаёт телеграм-канал SHOT.

Медведь напугал посетителей родельбана в красноярском фанпарке. Видео © Telegram / SHOT

Увидев зверя совсем рядом с аттракционом, девушка стала просить своего спутника Андрея ехать быстрее. Мужчина отреагировал заметно спокойнее и велел косолапому убираться с дороги.

После участившихся сообщений о медведях администрация «Бобрового лога» призвала посетителей соблюдать осторожность на природных территориях, особенно в тёмное время суток. В фанпарке также попросили не оставлять пищевые отходы и мусор, которые способны привлечь диких животных.

Напомним, в Красноярске из-за участившихся выходов медведей введён режим повышенной готовности. Участившиеся появления хищников решили признать угрозой чрезвычайной ситуации. Для городских служб установлен режим повышенной готовности. Ответственные подразделения вместе с полицией будут патрулировать районы, где могут появляться звери, и реагировать на обращения жителей. Для сотрудников и учащихся образовательных учреждений проведут дополнительные инструктажи о правилах поведения при встрече с медведем.