Косолапые отжали вечернюю кассу: Пивнушки Красноярска теряют половину выручки из-за нашествия медведей
Пивные магазины Красноярска теряют до половины выручки из-за медведей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Массовое появление медведей в Красноярске ударило по выручке небольших пивных магазинов. Одна из предпринимательниц пожаловалась на потерю около половины заработка из-за того, что горожане стали реже выходить из дома по вечерам, пишет телеграм-канал Mash.
Пивные магазины Красноярска теряют до половины выручки из-за медведей. Видео © Telegram / Mash
Встречи с косолапыми в городе и его окрестностях происходят практически ежедневно. Животные заходят на территории частных домов, забираются в бассейны, появляются на улицах, а в некоторых случаях нападают на людей.
По словам владелицы одной из пивных точек, основная часть её выручки обычно приходится на вечерние часы. Теперь именно в это время покупательский поток резко сократился: жители опасаются отправляться в магазины после наступления темноты.
Проблема затронула и других предпринимателей, работающих в сфере торговли алкоголем. Вечерние продажи для них особенно важны, поэтому из-за снижения числа покупателей заведения недополучают значительную часть привычного дохода. Опасаются встреч с хищниками и сотрудники магазинов. После окончания смены продавцам приходится добираться домой ночью, и обычная дорога может превратиться в рискованное путешествие.
Напомним, что в Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей в городскую черту. Как сообщил мэр Сергей Верещагин, участившиеся появления хищников решили признать угрозой чрезвычайной ситуации. Ситуация обострилась после того, как недавно в лесу возле посёлка Подтесово нашли тела двух женщин, которые ушли за грибами. На них напал медведь.
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