Косолапые отжали вечернюю кассу: Пивнушки Красноярска теряют половину выручки из-за нашествия медведей

Массовое появление медведей в Красноярске ударило по выручке небольших пивных магазинов. Одна из предпринимательниц пожаловалась на потерю около половины заработка из-за того, что горожане стали реже выходить из дома по вечерам, пишет телеграм-канал Mash.

Пивные магазины Красноярска теряют до половины выручки из-за медведей. Видео © Telegram / Mash

Встречи с косолапыми в городе и его окрестностях происходят практически ежедневно. Животные заходят на территории частных домов, забираются в бассейны, появляются на улицах, а в некоторых случаях нападают на людей.

По словам владелицы одной из пивных точек, основная часть её выручки обычно приходится на вечерние часы. Теперь именно в это время покупательский поток резко сократился: жители опасаются отправляться в магазины после наступления темноты.

Проблема затронула и других предпринимателей, работающих в сфере торговли алкоголем. Вечерние продажи для них особенно важны, поэтому из-за снижения числа покупателей заведения недополучают значительную часть привычного дохода. Опасаются встреч с хищниками и сотрудники магазинов. После окончания смены продавцам приходится добираться домой ночью, и обычная дорога может превратиться в рискованное путешествие.