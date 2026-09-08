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Регион
Опубликовано 8 сентября, 12:41

Погоню медведя за скутеристом в Ленобласти не прервал ни шум мотора, ни свет фар

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Медведь погнался за путешественником на тяжёлом скутере в Ленинградской области и не испугался ни шума мотора, ни света фар. Мужчине удалось выбраться из леса и своим ходом добраться до Петербурга. Инцидент произошёл вечером 5 сентября в районе реки Паша у 175-го километра трассы «Кола», сообщает «Фонтанка».

Петербуржец по имени Ильдар заблудился на лесной дороге. Из-за ухабов и скользкого грунта нагруженный туристическим снаряжением макси-скутер несколько раз падал. Когда мужчина остановился, чтобы свериться с картой, он услышал треск дерева и заметил медведя высотой около метра в холке.

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«Стоит и смотрит на нас!» Медведь до полусмерти перепугал гостей красноярского фанпарка

Путешественник сразу попытался уехать. Примерно через километр он обнаружил, что животное продолжает двигаться за ним. По словам мужчины, на разбитой дороге с лужами он мог разогнаться максимум примерно до 30 км/ч и больше всего боялся упасть или заглохнуть.

В общей сложности скутерист около часа кружил по лесному бездорожью, пока не смог выбраться на Мурманскую трассу. За время поездки у скутера оторвало глушитель, однако к утру мужчина самостоятельно добрался до Петербурга. Сам путешественник признался, что много ездит и раньше встречал медведей, однако впервые столкнулся со зверем, которого не отпугнули мотор и яркие фары.

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Что делать при встрече с медведем в лесу: как спастись и почему хищники выходят к людям

Случаи опасных встреч с медведями в регионе происходили и раньше. В июле Life.ru сообщал о нападении медведя на велосипедиста во Всеволожском районе Ленобласти — зверь выбежал на дорогу и ударил проезжавшего мужчину лапой.

Больше новостей о дикой природе и необычных встречах с хищниками— в разделе «Животные» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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