Погоню медведя за скутеристом в Ленобласти не прервал ни шум мотора, ни свет фар

Медведь погнался за путешественником на тяжёлом скутере в Ленинградской области и не испугался ни шума мотора, ни света фар. Мужчине удалось выбраться из леса и своим ходом добраться до Петербурга. Инцидент произошёл вечером 5 сентября в районе реки Паша у 175-го километра трассы «Кола», сообщает «Фонтанка».

Петербуржец по имени Ильдар заблудился на лесной дороге. Из-за ухабов и скользкого грунта нагруженный туристическим снаряжением макси-скутер несколько раз падал. Когда мужчина остановился, чтобы свериться с картой, он услышал треск дерева и заметил медведя высотой около метра в холке.

Путешественник сразу попытался уехать. Примерно через километр он обнаружил, что животное продолжает двигаться за ним. По словам мужчины, на разбитой дороге с лужами он мог разогнаться максимум примерно до 30 км/ч и больше всего боялся упасть или заглохнуть.

В общей сложности скутерист около часа кружил по лесному бездорожью, пока не смог выбраться на Мурманскую трассу. За время поездки у скутера оторвало глушитель, однако к утру мужчина самостоятельно добрался до Петербурга. Сам путешественник признался, что много ездит и раньше встречал медведей, однако впервые столкнулся со зверем, которого не отпугнули мотор и яркие фары.

Случаи опасных встреч с медведями в регионе происходили и раньше. В июле Life.ru сообщал о нападении медведя на велосипедиста во Всеволожском районе Ленобласти — зверь выбежал на дорогу и ударил проезжавшего мужчину лапой.