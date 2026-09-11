Медведь растерзал мужчину под Красноярском

По предварительным данным, мужчина собирался добраться до соседнего населённого пункта и решил пройти через лес. Там его должен был встретить на машине товарищ, однако по дороге на местного жителя набросился хищник.

В 2026 году в ряде регионов России участились сообщения о выходах медведей к людям. Особенно напряжённая ситуация сложилась в Красноярском крае: за три года число официальных обращений из-за появления хищников выросло почти втрое — с 78 до 226, а в начале сентября в Красноярске из-за их активности для городских служб вводили режим повышенной готовности. В регионе фиксировались и смертельные нападения: в частности, возле посёлка Подтёсово погибли две женщины, ушедшие в лес за грибами. Специалисты связывают частые выходы зверей к населённым пунктам в том числе с нехваткой естественного корма и доступностью пищевых отходов возле жилья. При этом Минприроды отмечает, что в масштабах всей России аномального роста числа нападений пока не наблюдается: в последние годы регистрируется порядка 20–30 таких случаев ежегодно.