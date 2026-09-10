Медведь устроил погоню за «Виктором Цоем» из «Груза 200» в лесах Ленобласти

Музыкант Нияз Садыков, сыгравший Виктора Цоя в фильме Алексея Балабанова «Груз 200», пережил встречу с медведем в Ленинградской области. Зверь погнался за ним по лесной дороге и преследовал около километра. Об этом пишет Mash на Мойке.

Инцидент произошёл вечером 5 сентября недалеко от реки Паша в Волховском районе. Садыков путешествовал на тяжёлом скутере и заблудился в лесу.

Когда музыкант остановился посмотреть карту, он услышал треск веток. Рядом появился медведь. Садыков сразу дал газ и попытался уехать.

Зверь не отставал даже после того, как скутер проехал около километра. Путешественнику пришлось уходить от погони по разбитой лесной дороге. В итоге он выбрался на трассу «Кола» и затем самостоятельно добрался до Петербурга.

Осенью медведи активно ищут пищу перед зимней спячкой. Однако биолог Павел Глазков отмечает, что в Ленобласти ситуация остаётся относительно спокойной и встречи хищников с людьми происходят редко. Специалисты советуют избегать ночных прогулок по лесу, когда звери наиболее активны.

Ранее Life.ru разбирался, как вести себя при встрече с медведем и почему осенью хищники чаще появляются рядом с людьми. Специалисты связывают такие выходы с поиском калорийной пищи перед спячкой и нехваткой естественного корма в отдельных регионах. Если зверь оказался рядом, нельзя убегать или провоцировать его: безопаснее спокойно увеличить дистанцию и дать животному возможность уйти.