Подаренный пермскому заводу медведь Тишка ранил женщину, притянув её к клетке

Медведь Тишка, живущий на территории Александровского машиностроительного завода в Пермском крае, напал на женщину во время уборки вольера. Пострадавшую госпитализировали.

«Пациентка продолжает лечение в Краевой больнице имени Вагнера в Березниках и находится в состоянии средней степени тяжести. Врачами ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Инцидент произошёл утром 6 сентября. Медведь находился за закрытой перегородкой, однако смог зацепить подошедшую слишком близко женщину и подтянуть её к себе. Обстоятельства нападения и характер полученных пострадавшей травм не уточняются.

Медведя подарили предприятию в 2000 году, когда завод отмечал своё 200-летие. Тишка живёт возле расположенного на территории предприятия профилактория.

Ранее Life.ru сообщал, что режим повышенной готовности из-за высокой активности медведей действует в муниципалитетах шести регионов Сибирского федерального округа. Самая сложная ситуация складывается в Красноярском крае. В среду сообщалось о ликвидации 40 агрессивных медведей за сутки. Режим повышенной готовности действует в Красноярске, Енисейском и Дзержинско-Тасеевском муниципальных округах.