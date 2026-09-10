Пришли в гости и не спешили уходить: Белые медведи облюбовали станцию на Челюскине
Два белых медведя пришли к полярникам на мысе Челюскин
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Два белых медведя пришли к гидрометеорологической станции на мысе Челюскин — самой северной материковой точке Евразии. Об этом рассказал в соцсетях один из работающих там полярников, его слова приводит «РЕН-ТВ».
Сотрудникам станции пришлось пытаться прогнать незваных гостей с территории. С одним из хищников справиться удалось — спустя некоторое время он направился к морю.
Второй медведь, напротив, уходить не захотел. Животное облюбовало место возле станции, улеглось и продолжило спокойно находиться рядом с полярниками.
«Нас сегодня посетили два медведя. Одного выгнали кое-как, ушёл в море, а второй лежит, не двигается», — рассказал работник станции.
В июле белые медведи уже навещали российских полярников в Арктике. На дрейфующую станцию «Северный полюс-42» пришла медведица с двумя медвежатами, причём сотрудники отмечали, что семейство появлялось рядом с людьми не впервые.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.