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Опубликовано 10 сентября, 10:01

Пришли в гости и не спешили уходить: Белые медведи облюбовали станцию на Челюскине

Два белых медведя пришли к полярникам на мысе Челюскин

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Два белых медведя пришли к гидрометеорологической станции на мысе Челюскин — самой северной материковой точке Евразии. Об этом рассказал в соцсетях один из работающих там полярников, его слова приводит «РЕН-ТВ».

Сотрудникам станции пришлось пытаться прогнать незваных гостей с территории. С одним из хищников справиться удалось — спустя некоторое время он направился к морю.

Второй медведь, напротив, уходить не захотел. Животное облюбовало место возле станции, улеглось и продолжило спокойно находиться рядом с полярниками.

«Нас сегодня посетили два медведя. Одного выгнали кое-как, ушёл в море, а второй лежит, не двигается», — рассказал работник станции.

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В июле белые медведи уже навещали российских полярников в Арктике. На дрейфующую станцию «Северный полюс-42» пришла медведица с двумя медвежатами, причём сотрудники отмечали, что семейство появлялось рядом с людьми не впервые.

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Юрий Лысенко
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