Сибиряки послали медведя, ломившегося в дом. Крепкое слово подействовало – он ушёл

Жители Усть-Илимска отчитали по громкоговорителю медведя, который ломился в их дом.

Видео © Telegram/Baza

Косолапый забрёл на участок в одном из садовых товариществ и попытался выбить дверь дома. Но хозяева не растерялись. Они включили громкоговоритель и попросили зверя уйти, использовав нецензурную фразу.

Косолапый не стал спорить с решительными людишками и отступил. А покинуть участок ему помогла местная кошка — видимо, ещё одна охранница. Сейчас медведя разыскивают полиция и охотники, сообщает Telegram-канал «База».

В последние дни медведи неоднократно выходили к людям. 8 сентября зверь появился у жилых домов рядом со школой в Петропавловске-Камчатском, после чего в городе ввели режим повышенной готовности. Накануне другой хищник пробрался на территорию детского сада в Приангарье и попал на видео.