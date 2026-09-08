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Опубликовано 8 сентября, 03:09

Медведь вышел к жилым домам рядом со школой в Петропавловске-Камчатском

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Петропавловске-Камчатском сообщили о появлении медведя рядом с детскими учреждениями. По данным SHOT, хищника заметили возле жилого дома на улице Пономарёва, неподалёку от школы.

Незадолго до этого зверя видели на улице Гастелло — в районе детского сада и компрессорной станции. Жильцы ближайших домов рассказывали, что со стороны леса доносились треск деревьев и медвежий рык.

О нападениях на людей не сообщалось. Ситуацию контролируют местные экстренные службы.

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Тем временем массовое появление медведей в Красноярске ударило по выручке небольших пивных магазинов. Одна из предпринимательниц пожаловалась на потерю около половины заработка из-за того, что горожане стали реже выходить из дома по вечерам. Встречи с косолапыми в городе и его окрестностях происходят практически ежедневно. Животные заходят на территории частных домов, забираются в бассейны, появляются на улицах, а в некоторых случаях нападают на людей.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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