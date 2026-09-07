Бьёт в ведро, запускает петарды и стреляет: Как Агафья Лыкова защищается от медведей

Сибирская отшельница Агафья Лыкова отпугивает подходящих к её заимке медведей шумом, петардами и предупредительными выстрелами. Об этом РИА Новости рассказал бизнесмен Али Узденов, который много лет помогает женщине. По его словам, сначала Лыкова пытается прогнать зверя звоном металлической посуды или колокола. Если это не помогает, в ход идут специальные шумовые петарды.

«Она может бить в ведро, в колокол. Если медведь не реагирует, у нее есть петарды. Если медведь уже не реагирует и на петарды, она умеет стрелять. Но она стреляет не в медведя, а в воздух», — рассказал Узденов.

В этом году ситуация вокруг заимки стала напряжённее из-за нехватки привычного для хищников корма. Как объяснил собеседник агентства, в тайге мало кедрового ореха и ягод, поэтому готовящиеся к спячке медведи активнее ищут пищу рядом с людьми.

Один из хищников уже появлялся возле жилища Лыковой в начале сентября. По данным директора заповедника «Хакасский» Виктора Непомнящего, после этого зверя больше не замечали, а сама отшельница новых обращений не передавала. Петарды для защиты от диких животных ей привозят дважды в год.

Лыкова остаётся единственной ныне живущей представительницей семьи староверов, которая десятилетиями жила в изоляции в сибирской тайге. Геологи обнаружили семью Лыковых в Западных Саянах в 1978 году.

Ранее Life.ru рассказывал, что 2 сентября Агафья Лыкова столкнулась с медведем возле своей заимки. Зверь бросился в её сторону, но остановился примерно в 20 метрах, после чего отшельница смогла укрыться в доме.