«Безобразник, куда забрался!»: Агафья Лыкова снова лицом к лицу столкнулась с опасным медведем

Для Агафьи Лыковой тайга снова преподнесла опасный сюрприз, передаёт КП-Красноярск. 81-летняя отшельница рассказала о столкновении лицом к лицу с новым медведем неподалёку от своей заимки в Хакасии.

По словам женщины, зверь подкараулил её на косогоре, а затем резко бросился вниз в её сторону. Хищник остановился примерно в 20 метрах от Лыковой, после чего она спокойно отступила к избе и позвонила за помощью.

«Безобразник, куда забрался! Гоняли-гоняли его, а он спрятался!» — так Агафья Карповна описала незваного гостя духовнику Игорю Мыльникову. Тот отметил, что не услышал в её голосе паники, хотя за отшельницу и её соседей тревожно.

Зверя пытались отогнать петардами и выстрелами, однако он спрятался неподалёку. Особую тревогу ситуация вызывает из-за шести студентов-волонтёров, которые сейчас живут в палатках рядом с заимкой.

О появлении хищника сообщили дирекции заповедника «Хакасский», к Лыковой также направилась группа добровольцев.

Директор заповедника Виктор Непомнящий сообщил ТАСС, что отшельница рассказывала о произошедшем спокойно и без паники. Новый зверь, как утверждается, отличается от крупного чёрного медведя, который несколько лет держался возле заимки и не подходил близко к дому.

«Медведь объявился, сейчас будет её беспокоить. Поэтому мы принимаем меры сейчас, направили соответствующие документы на регулирование его численности. Пока что документы на согласовании в Москве», — сообщил Непомнящий.

Осенью прошлого года другой медведь уже утащил одну из двух собак отшельницы.

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