На границе Камчатки с Чукоткой медведь напал на двух охотников

Двое охотников выжили после нападения медведя в районе села Хатырка на границе Камчатского края с Чукоткой. Мужчин пришлось эвакуировать вертолётом в районную больницу в селе Тиличики, сообщили в Минздраве Камчатского края.

Хищник атаковал мужчин во время охоты. После нападения пострадавших доставили в медучреждение, где врачи оценили их состояние.

Оба пациента находятся в сознании. Угрозы их жизни сейчас нет, а необходимости в дополнительной эвакуации в Петропавловск-Камчатский медики не видят.

Ранее Life.ru писал о трагедии на Алтае, где медведь напал на 29-летнюю Снежану, находившуюся в туристической палатке вместе со своим женихом. Хищник вытащил девушку наружу и растерзал её.