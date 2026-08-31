На границе Камчатки с Чукоткой медведь напал на двух охотников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre
Двое охотников выжили после нападения медведя в районе села Хатырка на границе Камчатского края с Чукоткой. Мужчин пришлось эвакуировать вертолётом в районную больницу в селе Тиличики, сообщили в Минздраве Камчатского края.
Хищник атаковал мужчин во время охоты. После нападения пострадавших доставили в медучреждение, где врачи оценили их состояние.
Оба пациента находятся в сознании. Угрозы их жизни сейчас нет, а необходимости в дополнительной эвакуации в Петропавловск-Камчатский медики не видят.
Ранее Life.ru писал о трагедии на Алтае, где медведь напал на 29-летнюю Снежану, находившуюся в туристической палатке вместе со своим женихом. Хищник вытащил девушку наружу и растерзал её.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.