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30 августа, 22:21

На границе Камчатки с Чукоткой медведь напал на двух охотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Двое охотников выжили после нападения медведя в районе села Хатырка на границе Камчатского края с Чукоткой. Мужчин пришлось эвакуировать вертолётом в районную больницу в селе Тиличики, сообщили в Минздраве Камчатского края.

Хищник атаковал мужчин во время охоты. После нападения пострадавших доставили в медучреждение, где врачи оценили их состояние.

Оба пациента находятся в сознании. Угрозы их жизни сейчас нет, а необходимости в дополнительной эвакуации в Петропавловск-Камчатский медики не видят.

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Юния Ларсон
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