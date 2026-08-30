Участковый обезвредил напавшего на пенсионерку медведя под Новокузнецком
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Участковый обезвредил медведя, который ранее напал на 68-летнюю женщину в окрестностях Новокузнецка. Хищника обнаружили неподалёку от садового товарищества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Сигнал о нападении поступил в полицию через службу 112. Пострадавшую с травмой руки госпитализировали, а правоохранители отправились на поиски зверя.
Вскоре участковый заметил медведя примерно в 200 метрах от СНТ. В полиции подчеркнули, что животное продолжало представлять опасность для других людей.
Сотрудник принял решение применить табельное оружие в соответствии с законом «О полиции». После этого хищник был обезврежен.
Накануне Life.ru рассказывал о самом нападении медведя на 68-летнюю женщину под Новокузнецком. Пенсионерка смогла отбиться от зверя со сломанной рукой, добраться до жилых домов и получить помощь местных жителей.
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