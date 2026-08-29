Медведь напал на женщину под Новокузнецком — она отбилась со сломанной рукой

Медведь атаковал 68-летнюю женщину в окрестностях Новокузнецка, после чего пострадавшую доставили в больницу с переломом руки.

Людмила приехала к заброшенной даче неподалёку от садового общества «Литейщик», чтобы покормить собак. Возле ограждения она заметила косолапого и попыталась прогнать его криками, однако зверь не напугался набросился на женщину. Во время нападения она получила открытый перелом правого предплечья.

Пенсионерке удалось отбиться и добраться до расположенных поблизости частных домов. Местные жители оказали ей первую помощь, а знакомая вызвала скорую. Сейчас женщина находится в больнице, её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Подробности происшествия приводит Baza.

Случаи нападения медведей на людей этим летом фиксировались и в других российских регионах. 1 июля Life.ru сообщал об атаке хищника на велосипедиста под Петербургом: зверь выбежал на дорогу и ударил мужчину лапой, однако тот смог уехать и впоследствии получил медицинскую помощь.