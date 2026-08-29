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29 августа, 13:02

Медведь напал на женщину под Новокузнецком — она отбилась со сломанной рукой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gigello

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gigello

Медведь атаковал 68-летнюю женщину в окрестностях Новокузнецка, после чего пострадавшую доставили в больницу с переломом руки.

Людмила приехала к заброшенной даче неподалёку от садового общества «Литейщик», чтобы покормить собак. Возле ограждения она заметила косолапого и попыталась прогнать его криками, однако зверь не напугался набросился на женщину. Во время нападения она получила открытый перелом правого предплечья.

Пенсионерке удалось отбиться и добраться до расположенных поблизости частных домов. Местные жители оказали ей первую помощь, а знакомая вызвала скорую. Сейчас женщина находится в больнице, её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Подробности происшествия приводит Baza.

Зоозащитники попросили Бастрыкина проверить отстрел медведей на Алтае
Зоозащитники попросили Бастрыкина проверить отстрел медведей на Алтае

Случаи нападения медведей на людей этим летом фиксировались и в других российских регионах. 1 июля Life.ru сообщал об атаке хищника на велосипедиста под Петербургом: зверь выбежал на дорогу и ударил мужчину лапой, однако тот смог уехать и впоследствии получил медицинскую помощь.

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Владимир Озеров
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