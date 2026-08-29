Зоозащитники потребовали проверить госинспекторов, участвовавших в отстреле бурых медведей в Турочакском районе Республики Алтай. Обращения направлены в Следственный комитет и Генпрокуратуру после публикации фото и видео с мероприятий по регулированию численности хищников.

Зоозащитники попросили Бастрыкина проверить отстрел медведей на Алтае. Фото © SHOT

По данным SHOT, на кадрах мужчины с оружием употребляют алкоголь, рядом находятся туши убитых медведей. В одном из записанных разговоров участники также обсуждают изъятие желчи и лап животных — на чёрном рынке они стоят тысячи долларов. Фонд «Мир Медведей» просит установить, насколько законно проходил отстрел и что впоследствии произошло с частями туш.

Зоозащитники попросили Бастрыкина проверить отстрел медведей на Алтае. Видео © SHOT

При этом само регулирование численности медведей в районе проводилось на основании официальных решений Минприроды Республики Алтай. Только в августе ведомство неоднократно публиковало распоряжения на добычу хищников в Турочакском и других районах республики.

Зоозащитники предполагают, что части животных могли предназначаться для продажи. Приводимые ими оценки стоимости желчи, лап и голов на нелегальном рынке пока независимо не подтверждены, как и утверждения местных жителей о якобы примерно 30 убитых медведях. Эти обстоятельства заявители и просят проверить правоохранителей.

Особое внимание фонд предлагает уделить точным координатам мест отстрела, числу добытых животных и документам на каждый эпизод. Официальных выводов СК или прокуратуры о наличии нарушений пока нет.

Ранее Life.ru писал, что после гибели туристки в Турочакском районе власти разрешили усиленный отстрел медведей. За двое суток охотники уничтожили 12 хищников возле Артыбаша, Иогача и в окрестностях. В правительстве республики тогда допускали, что среди ликвидированных животных мог находиться и медведь, смертельно напавший на женщину.