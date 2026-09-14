В Бурятии обследовали более 330 кв. км в поисках пропавшей туристки из Иркутска

В Окинском районе Бурятии продолжают искать 58-летнюю туристку из Иркутска, пропавшую 29 августа в районе горы Буту-Гол. За время операции участники обследовали территорию площадью 336 кв. км, однако женщину пока не нашли. Об этом сообщили в агентстве ГО и ЧС.

Поиск ведут не только в лесу и горах: группы проверяют участки вдоль реки Жохой, местность «Балаган» и маршрут, ведущий к Буту-Голу. Для работы на сложных участках привлекли болотоходы, квадроцикл, лодку и беспилотники, а в местах, куда техника не проходит, используют лошадей.

К операции подключены спасатели из Бурятии и Иркутской области, сотрудники МВД и ФСБ, пограничники, лесхоз, администрация Окинского сойотского муниципального округа, местные жители и волонтёры. Сейчас поисковая группа насчитывает 30 человек, в её распоряжении 14 единиц техники.

Ранее агентство ГО и ЧС Бурятии сообщало, что в горах республики с помощью беспилотников ищут 58-летнюю жительницу Иркутска, исчезнувшую 29 августа возле горы Буту-Гол. На 9 сентября было обследовано около 217 квадратных километров. Поисковые группы проверяют горные склоны, лес и тропы вдоль реки. Работу осложняют природные и погодные условия, однако поиски не прекращаются