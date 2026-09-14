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Опубликовано 14 сентября, 01:55

Туриста, пропавшего у вулкана Плоский Толбачик, нашли живым

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Поиски пропавшего туриста в районе вулкана Плоский Толбачик на Камчатке завершились его обнаружением. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Мужчину обнаружили волонтёры. Турист оказался жив и не получил травм, требующих обращения за медицинской помощью.

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Напомним, о пропаже мужчины экстренным службам сообщили поздним вечером 13 сентября участники туристической группы. Мужчина путешествовал самостоятельно и шёл неподалёку, однако в какой-то момент его потеряли из виду. В ночь на 14 сентября к месту предполагаемого нахождения туриста направилась наземная группировка. В неё вошли специалисты поисково-спасательных отрядов МЧС и КГКУ «ЦОД». Также был отправлен вертолёт Ми-8.

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Тимур Хингеев
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