На Камчатке МЧС направило вертолёт Ми-8 на поиски туриста у Толбачика

В районе вулкана Плоский Толбачик на Камчатке продолжаются поиски туриста, который пропал во время похода. К операции подключили вертолёт Ми-8, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ми-8 вылетел на поиски туриста. Видео © ГУ МЧС по Камчатскому краю

«На борту находятся спасатели поисково-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». С собой у спасателей все необходимое оборудование для возможного оказания помощи», — говорится в сообщении.

В ночь на 14 сентября к месту предполагаемого нахождения туриста направилась наземная группировка. В неё вошли специалисты поисково-спасательных отрядов ГУ МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД». Спасатели напомнили, что при происшествиях в регионе можно круглосуточно и бесплатно обратиться по номеру 112. Для поездок в труднодоступные районы спасатели также рекомендуют брать с собой спутниковый телефон.

Напомним, о пропаже мужчины экстренным службам сообщили поздним вечером 13 сентября участники туристической группы. По их словам, мужчина путешествовал самостоятельно и шёл неподалёку, однако в какой-то момент его потеряли из виду. Группа попыталась найти туриста своими силами, но безрезультатно.