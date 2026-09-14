В Камчатском крае ищут туриста, пропавшего у вулкана Плоский Толбачик

Спасатели начали поиски мужчины, который пропал во время самостоятельного похода в районе вулкана Плоский Толбачик на Камчатке. Связь с туристом потерялась вечером 13 сентября, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Турист пропал во время похода у Плоского Толбачика на Камчатке. Видео © МАКС / МЧС по Камчатскому краю

Мужчина двигался недалеко от отдельной тургруппы. В какой-то момент её участники перестали видеть путешественника и попытались найти его своими силами.

Самостоятельные поиски результата не дали. После этого туристы обратились по номеру 112 и сообщили о пропаже мужчины.

Ночью в район Плоского Толбачика направились сотрудники поисково-спасательных отрядов ГУ МЧС России по Камчатскому краю и регионального Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. К поискам также подключили специалиста Камчатского спасательного центра МЧС, который будет обследовать местность с помощью беспилотника.

Ранее в Карачаево-Черкесии нашли шестерых туристов из Ставропольского края, пропавших при спуске от Софийских озёр. Группа сбилась с маршрута и перестала выходить на связь, после чего спасатели начали поиски. Всех участников похода обнаружили живыми, медицинская помощь им не понадобилась. Туристов сопроводили к поляне, а затем доставили в посёлок Архыз. Перед выходом на маршрут группа не регистрировалась в МЧС.