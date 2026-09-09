Пропавшую в горах Бурятии туристку из Иркутска ищут с беспилотниками
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В горах Бурятии с помощью беспилотников ищут 58-летнюю жительницу Иркутска, исчезнувшую 29 августа возле горы Буту-Гол. Спасатели и добровольцы уже обследовали 217 квадратных километров, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Поисковые группы проверяют горные склоны, лес и тропы вдоль реки. В маршрут включены местность Балаган, русло Жохоя и тропа на Буту-Гол. Труднодоступные участки тайги осматривают с воздуха.
Работу осложняют природные и погодные условия, однако поиски не прекращаются. В них участвуют четверо спасателей республиканской поисково-спасательной службы, трое сотрудников пограничного отряда посёлка Монды и добровольцы.
Ранее в Карачаево-Черкесии нашли живыми брата и двух сестёр, пропавших на 12 дней. Их обнаружили в горно-лесистой местности на границе республики и Ставропольского края. Полицейские и волонтёры обследовали территорию пешком, использовали служебных собак и беспилотники. Угрозы жизни и здоровью найденных нет.
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