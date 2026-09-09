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Опубликовано 9 сентября, 03:33

Пропавшую в горах Бурятии туристку из Иркутска ищут с беспилотниками

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В горах Бурятии с помощью беспилотников ищут 58-летнюю жительницу Иркутска, исчезнувшую 29 августа возле горы Буту-Гол. Спасатели и добровольцы уже обследовали 217 квадратных километров, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Поисковые группы проверяют горные склоны, лес и тропы вдоль реки. В маршрут включены местность Балаган, русло Жохоя и тропа на Буту-Гол. Труднодоступные участки тайги осматривают с воздуха.

Работу осложняют природные и погодные условия, однако поиски не прекращаются. В них участвуют четверо спасателей республиканской поисково-спасательной службы, трое сотрудников пограничного отряда посёлка Монды и добровольцы.

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Виталий Приходько
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