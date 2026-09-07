Пропавшие в горах КЧР брат и сёстры найдены живыми 12 дней спустя

В Карачаево-Черкесии нашли троих молодых людей, которые пропали в конце августа. Две сестры и их брат были обнаружены в горно-лесистой местности на границе республики и Ставропольского края. Об этом сообщили в МВД по КЧР.

Речь идёт о жителях Малокарачаевского района 2002, 2003 и 2005 годов рождения. Родственники заявили об их исчезновении 26 августа, после чего полиция начала поиски. Операция продолжалась без перерыва. Территорию разделили на участки, сотрудники правоохранительных органов обследовали местность пешком, использовали служебных собак и беспилотники.

Найти пропавших удалось после получения важной информации о возможном направлении их движения. К поискам подключили сотрудников разных подразделений МВД, а также волонтёров. Молодых людей обнаружили живыми. По данным полиции, угрозы их жизни и здоровью нет.

После обнаружения их доставили в отдел полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, почему брат и сёстры оказались в труднодоступной местности.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал о поисках троих жителей Малокарачаевского района КЧР. 20-летний Рамзан, 24-летняя Айшат и 23-летняя Аминат ушли из дома вечером 26 августа и перестали выходить на связь. Родственники обратились в полицию, после чего в регионе развернули масштабную операцию с участием кинологов и беспилотников. Позже в лесу нашли их телефоны и личные вещи.