В Карачаево-Черкесии ищут двух сестёр и брата, пропавших после ухода из дома

В Карачаево-Черкесии полиция ищет троих жителей Малокарачаевского района, которые ушли из дома и перестали выходить на связь. Пропавшие — две сестры и их брат.

Полиция в КЧР приступила к поискам двух сестёр и брата, пропавших после ухода из дома. Видео © MAX / МВД по Карачаево-Черкесской Республике

По данным МВД по региону, речь идёт о Чомаевой Айшат Ахматовне 2002 года рождения, Чомаевой Аминат Ахматовне 2003 года рождения и Чомаеве Рамазане Ахматовиче 2005 года рождения.

«26 августа текущего года приблизительно в 20:00 мск молодые люди ушли из дома в неизвестном направлении и по настоящее время не выходят на связь», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители проводят поисковые мероприятия с привлечением служебных собак и беспилотных летательных аппаратов. В полиции уточнили, что молодые люди ушли без телефонов. О пропаже родственники сообщили в правоохранительные органы. Обстоятельства исчезновения троих жителей КЧР устанавливаются.

Ранее Life.ru писал, что в американском штате Флорида правоохранители нашли 163 несовершеннолетних, которые ранее числились пропавшими без вести. Среди найденных детей оказался двухмесячный младенец, а самому старшему из них было 17 лет. По данным властей, часть пострадавших находились в опасных условиях. Правоохранители сообщили, что некоторые дети могли сталкиваться с жестоким обращением, отсутствием необходимого ухода, эксплуатацией или вовлечением в преступную деятельность.