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Опубликовано 2 сентября, 03:24

В Донецке найден пропавший 15-летний подросток

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Донецке нашли 15-летнего подростка, который пропал после выхода из дома 31 августа. Об этом сообщили в региональном МВД.

В ведомстве заявили, что несовершеннолетний уже найден. Правоохранители поблагодарили жителей, которые помогали в поисках. Накануне полиция объявила подростка в розыск. Днём 31 августа он вышел из дома в магазин и не вернулся. В его поисках участвовал отдел полиции, обслуживающий Ворошиловский район Донецка.

В Забайкалье нашли тело девушки, пропавшей после съезда автомобиля в реку
В Забайкалье нашли тело девушки, пропавшей после съезда автомобиля в реку

Ранее Life.ru писал, что тело 20-летней российской туристки Марии обнаружили в районе ледника Чалаади в Грузии. Мария путешествовала по стране на автомобиле Mazda CX-5. 30 августа она выехала из гостиницы в Местиа и планировала посетить ледник Чалаади, после чего отправиться в Батуми. Около 13:00 туристка в последний раз связалась с родственниками. После этого связь с ней пропала. Поиски начались 31 августа после того, как мать девушки обратилась за помощью в социальных сетях.

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