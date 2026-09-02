В Донецке найден пропавший 15-летний подросток

В Донецке нашли 15-летнего подростка, который пропал после выхода из дома 31 августа. Об этом сообщили в региональном МВД.

В ведомстве заявили, что несовершеннолетний уже найден. Правоохранители поблагодарили жителей, которые помогали в поисках. Накануне полиция объявила подростка в розыск. Днём 31 августа он вышел из дома в магазин и не вернулся. В его поисках участвовал отдел полиции, обслуживающий Ворошиловский район Донецка.

Ранее Life.ru писал, что тело 20-летней российской туристки Марии обнаружили в районе ледника Чалаади в Грузии. Мария путешествовала по стране на автомобиле Mazda CX-5. 30 августа она выехала из гостиницы в Местиа и планировала посетить ледник Чалаади, после чего отправиться в Батуми. Около 13:00 туристка в последний раз связалась с родственниками. После этого связь с ней пропала. Поиски начались 31 августа после того, как мать девушки обратилась за помощью в социальных сетях.