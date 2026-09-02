В Забайкалье нашли тело девушки, пропавшей после съезда автомобиля в реку

Тело 17-летней девушки обнаружили в реке Чара в Забайкальском крае. Она числилась пропавшей после того, как легковой автомобиль с пятью подростками съехал в воду ночью 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Волонтёрами, принимавшими участие в поисках, обнаружено тело пропавшей в реке Чара девушки 2009 года рождения. Тело находилось в воде под завалами, в 500-800 метрах от места падения автомобиля в реку», — говорится в сообщении.

Происшествие случилось ночью 25 августа в населённом пункте Чара Каларского муниципального округа. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, после чего машина оказалась в реке. В салоне находились пять человек в возрасте от 16 до 18 лет. Трое смогли выбраться самостоятельно. Тело одной девушки спасатели обнаружили в автомобиле. В поисковой операции задействовали 23 человека и 12 единиц техники, включая силы МЧС — трёх сотрудников и одну единицу техники.

Ранее два человека погибли в тяжёлой аварии на трассе Ростов — Азов в районе посёлка Овощной. Мотоцикл, на котором ехали мужчина Михаил и женщина Вера, врезался в дорожное ограждение, оба скончались на месте. Один из участников поездки утверждает, что автомобиль перестроился из левой полосы вправо и вытеснил мотоцикл к отбойнику. После падения водитель и пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью.