Колесо чуть не убило пенсионера после столкновения авто с деревом в Москве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Колесо Volkswagen после удара машины о дерево попало в 80-летнего пешехода на 3-й Парковой улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
ДТП произошло утром 1 сентября. Женщина за рулём иномарки отказалась от госпитализации. О состоянии пенсионера пока не сообщается.
Недавно в Москве в жёстком ДТП на юго-западе города пострадали восемь человек. После столкновения Mercedes и Haval одна из машин врезалась в столб и вылетела на тротуар, где находились люди. В больницы доставили четырёх пешеходов и одного водителя.
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