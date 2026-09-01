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Регион
Опубликовано 1 сентября, 14:06

Колесо чуть не убило пенсионера после столкновения авто с деревом в Москве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Колесо Volkswagen после удара машины о дерево попало в 80-летнего пешехода на 3-й Парковой улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло утром 1 сентября. Женщина за рулём иномарки отказалась от госпитализации. О состоянии пенсионера пока не сообщается.

В Ростовской области байкеров разорвало во время ДТП на трассе
В Ростовской области байкеров разорвало во время ДТП на трассе

Недавно в Москве в жёстком ДТП на юго-западе города пострадали восемь человек. После столкновения Mercedes и Haval одна из машин врезалась в столб и вылетела на тротуар, где находились люди. В больницы доставили четырёх пешеходов и одного водителя.

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Николь Вербер
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