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Опубликовано 1 сентября, 13:30

В Ростовской области байкеров разорвало во время ДТП на трассе

Авария на трассе в Ростовской области. Обложка © Telegram / Это Ростов новости

Авария на трассе в Ростовской области. Обложка © Telegram / Это Ростов новости

Два человека погибли ночью в тяжёлой аварии на трассе Ростов — Азов в районе посёлка Овощной. Мотоцикл, на котором ехали мужчина Михаил и женщина Вера, врезался в дорожное ограждение, оба скончались на месте, пишет телеграм-канал «Это Ростов новости».

Авария на трассе в Ростовской области. Обложка © Telegram / Это Ростов новости

По словам очевидцев, компания мотоциклистов возвращалась из Азова после совместной поездки за кофе. Байк с двумя людьми двигался по правой полосе, когда рядом оказался внедорожник TagAZ Tager.

  • Погибшие в аварии в Ростовской области Вера и Михаил. Фото © Telegram /FotoMotoOhota ФотоМотоОхота
    Погибшие в аварии в Ростовской области Вера и Михаил. Фото © Telegram /FotoMotoOhota ФотоМотоОхота
  • Авария на трассе в Ростовской области. Фото © Telegram / Это Ростов новости
    Авария на трассе в Ростовской области. Фото © Telegram / Это Ростов новости
  • Авария на трассе в Ростовской области. Фото © Telegram / Это Ростов новости
    Авария на трассе в Ростовской области. Фото © Telegram / Это Ростов новости
  • Авария на трассе в Ростовской области. Фото © Telegram / Это Ростов новости
    Авария на трассе в Ростовской области. Фото © Telegram / Это Ростов новости
  • Авария на трассе в Ростовской области. Фото © Telegram / Это Ростов новости
    Авария на трассе в Ростовской области. Фото © Telegram / Это Ростов новости

Погибшие в аварии в Ростовской области Вера и Михаил. Фото © Telegram /FotoMotoOhota ФотоМотоОхота

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Один из участников поездки утверждает, что автомобиль перестроился из левой полосы вправо и вытеснил мотоцикл к отбойнику. После падения водитель и пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. Точные обстоятельства аварии и степень вины каждого участника предстоит установить правоохранителям. После ДТП участок трассы перекрыли для проведения следственных действий, движение направляли в объезд через старую дорогу Кулешовка — Овощной.

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Ранее сообщалось, что в Тверской области в результате столкновения питбайка с велосипедом погибли два человека. Авария произошла в селе Дмитрова Гора. По предварительным данным, 18-летний водитель питбайка не справился с управлением и врезался в 70-летнего велосипедиста. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства и причины случившегося устанавливают правоохранительные органы.

Больше новостей о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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