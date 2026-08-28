Молодой питбайкер сбил 70-летнего велосипедиста в Тверской области, оба погибли

В Тверской области после столкновения питбайка с велосипедом погибли два человека. Авария произошла в селе Дмитрова Гора, сообщили в региональной прокуратуре в Max.

По предварительным данным, 18-летний водитель питбайка не справился с управлением и врезался в 70-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

Оба участника аварии получили смертельные травмы. Обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливают правоохранительные органы.

«Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находится Конаковский межрайонный прокурор Сергей Ершов», — говорится в публикации.

Ранее Life.ru писал о смертельном ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста в Башкирии. Там 16-летний подросток на кроссовом мотоцикле сбил троих детей, один из которых погиб. После аварии водитель скрылся, однако вскоре его задержали, следователи возбудили уголовное дело.