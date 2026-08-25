Появилось видео с места гибели мальчика из-за 16-летнего мотоциклиста в Башкирии

Появилось видео с места гибели четырнадцатилетнего пешехода при наезде кроссового мотоцикла в Башкирии. За рулём находился 16-летний юноша без водительских прав, сообщили в региональном управлении СК.

ДТП в Башкирии. Видео © Telegram / Следком

Авария произошла 25 августа на автодороге в Туймазинском районе. Трое подростков шли навстречу движению по левой стороне обочины, когда на них наехал мотоцикл. Один из пострадавших скончался на месте. Двух его спутников с травмами доставили в медицинское учреждение.

После ДТП юный водитель скрылся, однако вскоре его задержали полицейские. В отношении парня возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека и сопряжённом с оставлением места аварии. Следователи также выясняют, кто позволил несовершеннолетнему без прав сесть за руль и мог вовлечь его в опасные для жизни действия.

Ранее в Новгородской области подростки на питбайке попали в серьёзное ДТП и получили тяжёлые ожоги. 17-летний парень с 16-летней пассажиркой выехали на встречную полосу и столкнулись с легковым автомобилем Toyota Camry. От удара питбайк загорелся.