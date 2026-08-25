Мотоциклист сбил троих детей в Башкирии, один ребёнок погиб

Трое детей пострадали при наезде мотоцикла в Туймазинском районе Башкирии, один из них погиб. Водитель после аварии покинул место происшествия, сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, неизвестный мотоциклист двигался по просёлочной дороге возле одного из населённых пунктов и совершил наезд на пешеходов. Среди пострадавших оказались дети, один ребёнок получил смертельные травмы.

«Водитель мотоцикла (личность устанавливается) совершил наезд на пешеходов, в результате которого пострадало три человека (дети), в том числе один погиб. Водитель мотоцикла покинул место ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность водителя, который скрылся после аварии. Информация о состоянии пострадавших детей уточняется. Правоохранители выясняют причины трагедии и разыскивают участника ДТП.