В США нашли 163 пропавших детей, среди которых был младенец

В американском штате Флорида правоохранители нашли 163 несовершеннолетних, которые ранее числились пропавшими без вести. Об итогах операции Statewide Shield сообщает NBC Miami.

Среди найденных детей оказался двухмесячный младенец, а самому старшему из них было 17 лет. По данным властей, часть пострадавших находились в опасных условиях. Правоохранители сообщили, что некоторые дети могли сталкиваться с жестоким обращением, отсутствием необходимого ухода, эксплуатацией или вовлечением в преступную деятельность.

Операция проходила с 17 по 21 августа. По её итогам были возбуждены три уголовных дела. Поиски не ограничились территорией Флориды. Пропавших также обнаружили в других штатах США, на одной из американских территорий и в 12 странах мира.

Ранее брата экс-директора Национальной разведки США Тулси Габбард арестовали на Гавайях по подозрению в домогательствах к детям. Инцидент произошёл у бассейна в курортном районе Вайкики. По данным следствия, 55-летний Батарти Габбард звал нескольких детей, включая девятилетнего мальчика, в свой гостиничный номер. Он предлагал им жвачку и деньги, а также записывал их имена в блокнот. Дети отказались, после чего мужчина ушёл.