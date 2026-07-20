Подкупал жвачкой: Брат экс-главы Нацразведки США заманивал детей в отель «поразвлечься»

Батарти (Бхакти) Габбард, 55-летний брат бывшего директора Национальной разведки США Тулси Габбард, был арестован на Гавайях. Его подозревают в домогательствах к детям. По данным следствия, мужчина позвал в свой номер в гостинице нескольких детей, в том числе девятилетнего мальчика. О случившемся сообщается на сайте полицейского управления Гонолулу.

Инцидент произошёл 12 июля у бассейна в оживлённом курортном районе Вайкики. Свидетельница сообщила, что Габбард предлагал детям жвачку и деньги, если они пойдут с ним в номер, а также записывал их имена в блокнот. Дети отказались, после чего мужчина ушёл.

Батарти был задержан 17 июля. Его отец, сенатор Майк Габбард, отметил, что сын ранее страдал психическими расстройствами и последние дни вёл себя неадекватно из-за употребления марихуаны. Он также упомянул, что Батарти сменил имя и называл себя Джимом Моррисоном-младшим. Подозреваемый давно потерял жильё и ночует на улице. Как сообщается, после предъявленного обвинения ему стало плохо, его госпитализировали.

Ранее в США двум сотрудникам лаборатории Национальных институтов здравоохранения предъявили обвинения в сговоре с целью контрабанды деактивированного вируса оспы обезьян и даче ложных показаний. Речь идёт о Винсенте Мюнстере и Клоде Кве.