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20 июля, 07:40

Подкупал жвачкой: Брат экс-главы Нацразведки США заманивал детей в отель «поразвлечься»

Брат экс-главы Нацразведки США Тулси Габбард задержан за домогательства к детям

Тулси Габбард. Обложка © ТАСС / Zuma

Тулси Габбард. Обложка © ТАСС / Zuma

Батарти (Бхакти) Габбард, 55-летний брат бывшего директора Национальной разведки США Тулси Габбард, был арестован на Гавайях. Его подозревают в домогательствах к детям. По данным следствия, мужчина позвал в свой номер в гостинице нескольких детей, в том числе девятилетнего мальчика. О случившемся сообщается на сайте полицейского управления Гонолулу.

Инцидент произошёл 12 июля у бассейна в оживлённом курортном районе Вайкики. Свидетельница сообщила, что Габбард предлагал детям жвачку и деньги, если они пойдут с ним в номер, а также записывал их имена в блокнот. Дети отказались, после чего мужчина ушёл.

Батарти был задержан 17 июля. Его отец, сенатор Майк Габбард, отметил, что сын ранее страдал психическими расстройствами и последние дни вёл себя неадекватно из-за употребления марихуаны. Он также упомянул, что Батарти сменил имя и называл себя Джимом Моррисоном-младшим. Подозреваемый давно потерял жильё и ночует на улице. Как сообщается, после предъявленного обвинения ему стало плохо, его госпитализировали.

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Татьяна Миссуми
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