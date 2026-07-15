Прокуратура США обвинила трёх россиян в хакерских атаках на $62 млн

Министерство юстиции США обвинило трёх граждан России в международных киберпреступлениях. Следствие оценивает причинённый ущерб в 62 миллиона долларов. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Фигурантами дела стали три жителя Санкт-Петербурга. Также обвинения выдвинули против компаний Media Land и ML.Cloud. Прокуроры подозревают их в сговоре и пособничестве компьютерному мошенничеству.

«Из своего зарубежного убежища эти обвиняемые управляли криминальной инфраструктурой, которая совершала атаки на критически важные учреждения по всей нашей стране», — сказал помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува.

Государственный департамент США назначил награду до 10 миллионов долларов. Ведомство выплатит эти деньги за сведения о соучастниках и их деятельности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на претензии Евросоюза к «русским хакерам». Он отметил, что Брюссель годами голословно обвиняет Москву в кибератаках. Российская сторона считает подобную практику недопустимой.