Песков предостерёг ЕС от голословных обвинений в адрес русских хакеров
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Европейский союз голословно на протяжении многих лет обвиняет Москву в кибератаках, что является для российской стороны недопустимым. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередные упрёки ЕС в адрес «русских хакеров».
«Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств», — пояснил Песков.
Ранее Министерство иностранных дел Германии заявило о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с предполагаемой кибератакой, направленной против Германии, стран‑партнёров по ЕС и Украины. Далее Франция вслед за ФРГ вызвала российского дипломата из-за аналогичных обвинений.
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