Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 09:59

Песков предостерёг ЕС от голословных обвинений в адрес русских хакеров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европейский союз голословно на протяжении многих лет обвиняет Москву в кибератаках, что является для российской стороны недопустимым. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередные упрёки ЕС в адрес «русских хакеров».

«Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств», — пояснил Песков.

В Кремле указали на попытки Запада перечеркнуть одну из богатейших культур в истории
В Кремле указали на попытки Запада перечеркнуть одну из богатейших культур в истории

Ранее Министерство иностранных дел Германии заявило о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с предполагаемой кибератакой, направленной против Германии, стран‑партнёров по ЕС и Украины. Далее Франция вслед за ФРГ вызвала российского дипломата из-за аналогичных обвинений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar