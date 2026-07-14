Европейский союз голословно на протяжении многих лет обвиняет Москву в кибератаках, что является для российской стороны недопустимым. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередные упрёки ЕС в адрес «русских хакеров».

«Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств», — пояснил Песков.